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الأخبار المحلية

المؤسسة العامة للري تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
13 ديسمبر 2022 · < 1 minute

أعلنت المؤسسة العامة للري بالأحساء توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة الدعم الفني.

2- مدير قسم المختبر الإقليمي لجودة المياه.

3- مدير قسم المشاريع.

4- رئيس وحدة مراقبة الجودة.

5- مدير قسم الدراسات والأبحاث.

6- مدير قسم إدارة وحوكمة البيانات.

7- رئيس وحدة التواصل والإعلام.

8- رئيس وحدة عمليات التطبيقات.

9- رئيس وحدة تخطيط رأس المال البشري.

التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– هندسة البرمجيات.

– الإعلام.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– نظم المعلومات.

– المحاسبة.

– الإحصاء.

– الأساليب الكمية.

– تحليل الاعمال.

– الرياضيات.

– ذكاء الأعمال.

– الذكاء الاصطناعي.

– التخصصات الزراعية.

– تخصصات المياه والبيئة.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية

– الهندسة الكيميائية.

– هندسة الإلكترونيات.

– الأحياء.

– الأحياء الدقيقة.

– علوم مياه.

– الكيمياء.

– هندسة أنظمة تحكم.

– علوم بيئية.

– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.

 

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا