بريطانيا: اتفاقات #روسيا و#إيران «دنيئة» وتهدد الأمن العالمي

وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الصفقات والاتفاقيات المبرمة بين إيران وروسيا بـ«الدنيئة»، محذراً من أنها تهدد الأمن العالمي.

وكتب «كليفرلي» عبر حسابه في «تويتر»، اليوم: «الصفقات الدنيئة بين إيران وروسيا تهدد الأمن العالمي».

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: «سنحاسب تحالفهم اليائس».

وأعلن عن فرض عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية رفيعة المستوى، رداً على استهداف المدنيين في أوكرانيا.

وقال جيمس كليفرلي: «فرضت المملكة المتحدة للتو عقوبات على شخصيات روسية وإيرانية رفيعة المستوى، ردًا على الضربات المقيتة ضد أهداف مدنية».

وفي وقت سابق، طلبت روسيا من إيران شراء مئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة.

وقال المصدر: «نعرف أن إيران تعتزم زيادة شحناتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى روسيا بكميات كبيرة»، مشيراً إلى أن «موسكو تفعل ذلك لمعالجة نقص حاد في الإمدادات العسكرية».