الإعلان عن تأسيس أول نادٍ اجتماعي لكبار السن في المنطقة الشرقية

أرست أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أول موقع استثماري لإنشاء نادٍ اجتماعي لكبار السن في المنطقة، والذي يهدف لتمكين ودعم كبار السن من الجنسين لممارسة الأنشطة والفعاليات والرياضة.

وقال أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، إن الأمانة تعمل على تطوير استثماراتها لمواكبة توجهات وأهداف رؤية المملكة 2030، والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار، بما يعزز من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة، وإبراز مقومات مدن ومحافظات المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية والترفيهية، وتسريع وتيرة التنمية، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

وأضاف «الجبير» أن هذا المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو يتضمن مركزاً لكبار السن للرياضة والترفيه والسياحة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المساندة، وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات، والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة.

وأفاد بأن طرح هذا المشروع يأتي ترجمة لتنمية المنطقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري في الأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص»، للمشاركة في الفرص الاستثمارية المطروحة.