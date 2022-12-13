يوفر 30 ألف شاحنة.. اتفاق لنقل حبوب #أراسكو عبر قطارات #سار لمدة 20 عاماً

أبرمت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عقداً مع شركة «أراسكو»، لنقل الحبوب الخاصة بالشركة عبر شبكة قطار الشرق التي تتبع «سار»، وذلك من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام إلى مصنع الشركة في مدينة الخرج، وذلك لمدة 20 عاماً.

وقع العقد عن شركة الخطوط الحديدية السعودية، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، الدكتور بشار بن خالد المالك، فيما وقع عن شركة «أراسكو»، الرئيس التنفيذي للشركة، ناصر بن عبد العزيز أبانمي.

ويتضمن العقد نقل شركة «سار» الحبوب التابعة لشركة «أراسكو» إلى مدينة الخرج بكميات إجمالية قدرها 850 الف طن سنوياً.

وقال الدكتور بشار بن خالد المالك إن هذا التوقيع يعكس في حيثياته مستوى الشراكة الوطنية الداعمة لتطلعات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيزه لمستهدفات كل من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، علاوة على سعيه نحو توفير مقومات الدعم الأساسية التي يتطلبها الأمن الغذائي.

وأضاف: «هذا التعاقد سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في المملكة، ما يخدم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، علاوةً على إسهامه في رفع درجة تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي».

وبين «المالك» أنّ العقد المبرم سيعمل على إزاحة أكثر من 30,000 شاحنة عن الطريق، بما يسهم في تعزيز معدلات السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، فضلاً عن دوره في تحقيق مصادر إيرادات جديدة لشركة «سار».

ودشنت الخطوط الحديدية السعودية، في مطلع أكتوبر الماضي، مشروع خط الربط الحديدي بين شبكة الشرق وشبكة الشمال، وكذلك مشروع شبكة الجبيل الداخلية، وهما المشروعان اللذان سيعملان على تحقيق الدعم اللوجستي الأمثل لربط الموانئ الصناعية والتجارية في مدينتي الدمام والجبيل بشبكة القطارات المحلية، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني، ويضمن سرعة وصوله الفاعل لمختلف الوجهات التجارية المستهدفة محلياً وعالمياً.