زراعة 10 آلاف متر مسطحات خضراء في #النعيرية ضمن مبادرة #السعودية_الخضراء

أكملت أمانة المنطقة الشرقية أعمال زراعة 10 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء في محافظة النعيرية، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، التي تتماشى مع مبادرة «السعودية الخضراء»، وخطة الأمانة في تطوير الحدائق والمتنزهات في المنطقة.

وأوضحت الأمانة أنّه تم زراعة 150 شجرة، وتمديد 8000 متر طولي من شبكات الري، وتركيب 35 كرسياً وحاوية، مشيرة إلى سعيها مضاعفة عدد الأشجار والمسطحات الخضراء في المحافظة، من أجل تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وشددت الأمانة على أهمية نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة والبيئة.