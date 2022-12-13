16 ديسمبر.. إطلاق المؤتمر السعودي العالمي الثالث لتقويم الأسنان الشفاف

تستعد الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، لإطلاق المؤتمر السعودي العالمي الثالث لتقويم الأسنان الشفاف المقرر عقده خلال الفترة 16-17ديسمبر 2022، وسط حضور عالمي من قبل كبار الأطباء السعوديين والدوليين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذا الحدث الكبير، فضلا عن إقامة العديد من الورش والمحاضرات التي ستلقي الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في طب تقويم الأسنان في العالم.

وأكد الدكتور محمد بن مرشد الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لتقويم الأسنان أن المؤتمر هذا العام يضم سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تتناول بشكل مفصل التقويم الشفاف وقال: إنه من أبرز هذه المحاضرات تأتي محاضرة حملت عنوانا " 25عامًا من علاج التقويم الواضح - من البحث إلى الممارسة السريرية.

ستشارك الدكتورة فلاسكاليك رحلتها في الإنفزلاين خلال 25 عامًا من عملها مع نظام الإنفزلاين وستسلط الضوء أيضًا على تطور النظام من الحركات الأكثر بساطة المطبقة منذ أكثر من 20 عامًا إلى وجود سوء إطباق محدد الآن. وكذلك الحلول والابتكارات التي ساعدت النظام على الوصول إلى مستوى التطور الحالي والقدرة على علاج الحالات الأكثر تعقيدًا في جميع الفئات العمرية. ستعرض ورشة العمل هذه مجموعة واسعة من الحالات السريرية لعرض تطور النظام.

وتأتي محاضرة للأستاذ الدكتور بنديكت ويلمز، والذي يسلط الضوء على فكرة سعى عدد متزايد من المرضى إلى علاج تقويم الأسنان باستخدام علاج التقويم.

وتعتبر حركة الأسنان الجسدية مع علاج التقويم أمرًا صعبًا عند الاعتماد على التقويم وحده. في حين أن هناك تقارير محدودة عن حركات ضرس جسدية ناجحة تصل إلى 1-2 مم في الأدبيات، إلا أن وقت العلاج طويل جدًا ، ومن المتوقع إجراء العديد من التحسينات ومستوى عالٍ من امتثال المريض.

علاوة على ذلك ، يجب مراعاة الآثار الجانبية المحتملة للمطاط المطاطي بين الفكين من حيث انزياح أسنان الإرساء ؛ قد تكون هذه مشكلة خطيرة خاصة في التطبيقات المطاطية أحادية الجانب مع إمكانية تطوير تحول خط الوسط ، ودوران القوس ، وتباين الفك ، وتنعيم الإطباق المستعرض. لتجنب فقدان الإرساء هذا والطلب المرتفع على التآكل المرن ، يمكن استخدام غرسات تقويم الأسنان المصغرة.

حاليًا ، لا تزال العملية السنخية ومنطقة IZC أكثر مواقع الإدخال المفضلة للغرسات المصغرة، ومع ذلك ، نظرًا لمعدل الفشل وخطر تلف الجذور ، فإن الإدخال في هذه المناطق بعيد عن أن يكون مرضيًا.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يتم منح حركة الأسنان الجسدية. من ناحية أخرى ، يوفر الحنك الأمامي ظروفًا أفضل بكثير لإدخال واستقرار أجهزة تثبيت الهيكل العظمي ، حيث أن كمية ونوعية العظام المتاحة أعلى بكثير.

وفي هذه الدورة ، يتم تقديم مجموعة من الأجهزة التي يتم حملها بواسطة الزرع المصغر والمصففات لتحقيق نتائج أكثر قابلية للتنبؤ وأسرع في علاج المصففات.

في إطار هذه الورشة ، يسلط الدكتور إيواسيوك ، الضوء بقوة على معلومات متعمقة تتعلق بعلاج العديد من حالات سوء الإطباق باستخدام مصففات واضحة في المرضى الذين يكبرون.

ويقدم منهجيات بما في ذلك استخدام أدوات ونصائح وحيل ClinCheck المختلفة لتحقيق نتائج سريرية أفضل وإشراك هؤلاء المرضى. ستتضمن ورشة العمل أمثلة لحالات سريرية من مجموعة واسعة من الحالات السريرية ، مع توضيح هذه التقنيات، وبالتالي سيكون هناك فهم أفضل لتطبيق علاج التقويم الواضح على مختلف الحالات السريرية في المرضى المتناميون اكتساب المعرفة بالتفاصيل لتطبيقها على خطة العلاج وفقًا لمختلف حالات سوء الإطباق لتعزيز النتائج السريرية للعلاجات في سن المراهقة، فضلا عن تسليط الضوء على معلومات حول Invisalign FIRST وجهاز Invisalign Mandibular Advancement وتطبيقاته المختلفة داخل المرضى المتزايدين، مع إطلاق العديد من النصائح والحيل التي يمكن دمجها في خطة العلاج الرقمية وتطبيقها سريريًا.

وتأتي دورة تقويم الأسنان الرقمية: افعلها بنفسك في تقويم الأسنان للدكتور عمرو رجب البيالي، والتي ستكون بمثابة شرح خطوة بخطوة ، التخطيط للمحاذاة في المكتب، ومن ثم التعريف بالمعدات المختلفة المستخدمة في إنتاج المصففات داخل المكتب، ومن ثم التعرف على بعض النصائح والحيل الخاصة بالمصففات داخل المكتب.

يُذكر أن الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، قد نجحت في عقد المؤتمر السنوي الثاني للتقويم الشفاف، والذي كان يعد أول مؤتمر افتراضي في تاريخ الجمعية بسبب تداعيات جائحة كورونا.