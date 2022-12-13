بورصات_الخليج تتراجع قبل اجتماع #المركزي_الأمريكي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية، منخفضة، اليوم الثلاثاء، قبل نشر قراءة التضخم في الولايات المتحدة، وصدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشان السياسة النقدية والذي قد يحدد المسار للعام المقبل.

ويعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الأربعاء، أحدث قراراته بشأن السياسة النقدية وستتبعه مجموعة من البنوك المركزية الأخرى. وتتوقع الأسواق أن يعلن البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وهي أقل من الزيادات السابقة.

لكن تركيز المستثمرين ينصب على تعليقات البنك حول مستقبل السياسة النقدية والاقتصاد.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر واحدا بالمئة مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي تحت وطأة هبوط سهم بك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 3.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة، وخسر المؤشر القطري 1.6 بالمئة، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا 1.9 بالمئة بعدما سجل أدنى مستوياته في 20 شهرا الجلسة الماضية.

وقلص النفط، وهو محفز أساسي للأسواق المالية الخليجية، مكاسبه بعدما زاد أكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة إذ محا انحسار التفاؤل بشأن تعافي الطلب على النفط في الصين أثر الدعم الذي لقيته الأسعار من تعطل الإمدادات.

