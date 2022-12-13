الدولار يتراجع بعد #بيانات_التضخم

تراجع الدولار مقابل كل من الين واليورو، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء.

وهبط الدولار 1.4 بالمئة أمام الين إلى 135.71 ين، بينما واصل اليورو تسجيل مكاسب مقابل الدولار وارتفع 0.8 بالمئة إلى 1.0616 دولار.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة فقط في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل توقعات بارتفاعه 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر ستة بالمئة مقارنة مع 6.3 بالمئة في الشهر السابق، كما جاءت الزيادة أقل قليلا من توقعات السوق التي بلغت 6.1 بالمئة.