مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يقرر الاستمرار مع البرتغال حتى يورو 2024

كشفت تقارير برتغالية مفاجأة تتعلق بالنجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، والذي شارك مؤخرا في خروج منتخب البرتغال من كأس العالم قطر 2022، تحديدا من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة من المغرب بهدف دون رد سجله يوسف النصيري برأسية قوية سكنت الشباك.

فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال، لم يعتمد على كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي الأمر الذي أثر سلبا على حالة اللاعب النفسية وهو الأمر الذي أكده المدرب من خلال تصريحاته التي أشار من خلالها إلى أن رونالدو بالفعل كان غاضبا ولكن في النهاية تقبل قرار وجوده على دكة البدلاء.

وقالت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية والتي تُصدر بشكل يومي، إن كريستيانو رونالدو لن يعتزل دوليا مع البرتغال، فاللاعب يعتمد أنه يُمكنه أن يكون مفيدا لبلاده حتى بطولة يورو 2024 على الأقل، حتى لو كان فيرناندو سانتوس موجودا في منصبه كمدير فني للمنتخب البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يعلم أن عدم خوضه للمباريات بانتظام مع مانشستر يونايتد الإنجليزي أثر سلبا على مستواه الفني مع منتخب البرتغال، ولكنه في النهاية، لديه ثقة في قدراته بأنه سيكون مفيدا للمنتخب البرتغالي في يورو 2024.