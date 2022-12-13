تعطل حركة القطارات في #بريطانيا بسبب إضراب عمال السكك الحديدية

نظم الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل في بريطانيا، اليوم، إضراباً للعاملين في شبكة القطارات عبر مختلف المدن، بسبب خلافات مع الشركات المشغلة حول الأجور وظروف العمل.

وسبب الإضراب اضطرابات واسعة في حركة النقل بين المدن، حيث واجهت فئات كبيرة من المواطنيين صعوبة في التنقل، خلال اليوم الأول من الإضراب الذي يستمر لمدة يومين.

ويتوقع أن تزداد وتيرة الاحتجاجات بنهاية هذا الأسبوع، عبر انضمام قطاعات أخرى من العمال والموظفين لموجة الاحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل «آر إم تي» أن 40 ألفاً من أعضائه العاملين في شبكة السكك الحديد شاركوا في الإضراب، إضافة إلى 14 شركة قطارات، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من سلسة إضرابات مبرمجة لهذا الأسبوع وخلال شهر يناير المقبل.