اتحاد رياضي سعودي يفوز بجائزة الأفضل في العالم

نجح اتحاد رياضي سعودي في الحصول على جائزة الأفضل في العالم من قبل الاتحاد العالمي للعبة.

وحصل الاتحاد السعودي للتايكوندو على جائزة أفضل اتحاد في العالم من الاتحاد العالمي للتايكوندو «WT»، وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بعد ختام منافسات بطولة نهائي الجائزة الكبرى، التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر الجاري.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز عطفاً على الأنشطة والفعاليات التي نظمها الاتحاد السعودي للتايكوندو المحلية والدولية، والإنجازات التي تحققت عبر لاعبيه ولاعباته في البطولات العالمية الكبرى، ودخوله قائمة أفضل 20 منتخباً في العالم على مستوى اللعبة.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد شداد العمري، إن تحقيق الاتحاد للجائزة دليل على ما تحظى به المنظمات الرياضية في المملكة من دعم كبير وغير محدود من القيادة الحكيمة، مرجعاً هذا الإنجاز إلى متابعة واهتمام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وهو ما شكل دافعاً ومحفزاً للاتحادات الرياضية في المملكة لتقديم عمل ومنجزات تليق بحجم الدعم التي تتلقاه من القيادة، مثمناً للاعبي ولاعبات التايكوندو والفرق الإدارية والفنية في الاتحاد، تقديمهم لعمل رياضي وفني وإداري نالوا بفضله هذه الجائزة.