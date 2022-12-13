ياسر المسحل يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى الدورى السعودي

تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي، إلى الدوري السعودي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أفادت أن نادي النصر السعودي يرغب في ضم النجم البرتغالي خلال الشتاء المقبل.

وقال المسحل في تصريحات خلال حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قدوم رونالدو إلى الدوري السعودي؟ سأكون صادقًا جدًا، بصفتنا اتحاد لا يمكننا التدخل بين نادٍ سعودي ولاعب".

وأضاف: "لكن نعم، نود أن يكون هذا اللاعب في دورينا، نريد أن نفاجأ بالحصول على المزيد من القمصان من أي مكان في العالم، بصفتنا اتحاد سنكون أكثر من سعداء، لذا نعم نود أن نحضره".

وواصل: "دفع النصر السعودي 200 مليون لرونالدو؟ يجب على كل نادٍ أن يفي بالتزاماته المالية تجاه الدوري".

واختتم رئيس الاتحاد السعودي: "لا أعتقد أن النصر إذا كان ذلك النادي، سيضع رقمًا على الطاولة قبل تبرير هذا الإنفاق، لا أعتقد أنه يمكنك القيام بذلك دون تغطية التزاماتك المالية، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يقع في مشكلة في الدوري".