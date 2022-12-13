جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات: يحق للعميل إرجاع الطلب حال تأخر وصوله من المتجر الإلكتروني

أكد عمار العبود، نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، أنه يحق للعميل إرجاع الطلب حال تأخر وصوله من المتجر الإلكتروني.

وقال نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، خلال مقابلة تلفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يوجد طرق تحايل من بعض المتاجر الإلكترونية.

وأضاف العبود، أن القطاع يحتاج كثير من التنظيم والرقابة خاصة أن هناك منتجات حساسة قد تعرض صحة الناس للخطر.

ورد رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، على الفيديو المتداول لبيع شحنات التوصيل بـ50 ريال في أحد الأسواق الشعبية، قائلا إنه يحق للعملاء مقاضاة المتجر الإلكتروني وشركة الشحن، مشيرا إلى أنه يعد الوجه المظلم للتجارة الإلكترونية.