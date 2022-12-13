تنبيه طارئ من “أمن الطرق” لمستخدمي طرق الحدود الشمالية والجوف #عاجل

أصدر أمن الطرق، تنبيهاً طارئًا لمستخدمي طرق منطقتي الحدود الشمالية والجوف بسبب الحالة المطرية.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من (حزم الجلاميد - طريف - عرعر ) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطار رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع”.

كما قال في تغريدة أخرى: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من (القريات- دومة الجندل -سكاكا- طبرجل ) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ،لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع”.