ياسر المسحل يكشف عن مشكلة قد تعوق انتقال #رونالدو لنادي النصر #عاجل

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مشكلة قد تواجه انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي.

وعلق المسحل على أنباء انتقال رونالدو إلى دوري روشن السعودي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا إن انتقال كريستيانو إلى الدوري السعودي خطوة مهمة للغاية.

وأضاف: “نحن كاتحاد كرة لا يمكننا أن نقول لناد أن يتعاقد مع لاعب ولكننا نحب رؤية رونالدو في الدوري السعودي”، مشيرا إلى طموحه في تنظيم أحداث كرة القدم الكبرى.

وتابع المسحل: “دفع النصر السعودي 200 مليون لرونالدو؟ يجب على كل نادٍ أن يفي بالتزاماته المالية تجاه الدوري.. لا أعتقد أن النصر سيضع رقما على الطاولة قبل تبرير هذا الإنفاق”.

وواصل: "لا أعتقد أنه يمكنه القيام بذلك دون تغطية التزاماتك المالية، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يقع في مشكلة في الدوري".

وبشأن ترشيح السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم قال إنه لا يوجد أي شيء حتى الآن.