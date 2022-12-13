الأرجنتين يتأهل لنهائي كأس العالم بثلاثية أمام كرواتيا

تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي خلال المباراة التي أقيمت اليوم وشهدت تألقا مميزا من ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني.

بهذا الفوز يخطف الأرجنتين بطاقة العبور والتأهل الأولى للدور النهائي لينتظر الفائز من مباراة المغرب وفرنسا التي تقام غدًا.

بدأ اللقاء باستحواذ المنتخب الكرواتي بشكل كبير إلا أنه لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى الأرجنتين.

ومع الدقيقة 31 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعدما تعرض جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين لعرقلة من حارس كرواتيا لينجح ميسي في تسجيل الهدف الأول للتانجو.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، سجل جوليان ألفاريز بعد توغله بهجمة مرتدة داخل منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب كرواتيا وينفرد بالمرمى ويضيف الثاني.

واصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته على المرمى وكاد تاليفاكو أن يسجل الهدف الثالث في شباك كرواتيا إلا أن ليفاكوفيتش تمكن من التصدي للكرة وإنقاذ منتخب بلاده من هدف ثالث.

بدأ المنتخب الكرواتي الشوط الثاني محاولاته من أجل تعويض النتيجة وتقليص الفارق إلا أن المنتخب الأرجنتيني تمكن من الحفاظ عن مرماه وتنظيم الدفاعات بشكل جيد.

ومع الدقيقة 69، سجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين بعد تلاعب ميسي بالدفاعات الكرواتية من الجهة اليمنى ليمرر الكرة لألفاريز لتصبح النتيجة 3-0 وتتصعب المهمة على كرواتيا.

هدأت المباراة بعد الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني ثم ينتهي اللقاء بفوز التانجو بثلاثية والتأهل للمباراة النهائية لكأس العالم.

ومن المقرر أن يواجه الأرجنتين الفائز في نصف النهائي الآخر حيث سيلتقي المغرب مع فرنسا على ملعب استاد البيت، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وستقام المباراة النهائية على ملعب استاد لوسيل، بتاريخ يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.