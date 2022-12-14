“الدفاع الألمانية” تعلن البدء في حملة لتطهير #الجيش من المتطرفين على غرار خلية “#الرايخ”  

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، عن خطة تطهير للجيش من المتطرفين، وذلك في أعقاب القبض على عناصر خلية "الرايخ" الذين حاولوا قلب نظام الحكم في البلاد.

وقالت وزيرة الدفاع، كريستين لامبرخت، في بيان إن "المداهمات والاعتقالات الأخيرة في بيئة مواطني الرايخ تظهر مدى أهمية توخي اليقظة والعمل بحزم بكل وسائل دولة القانون ضد المتطرفين وأعداء الدستور".

و أضافت "لامبرخت" أن محاربة التطرف لها أيضًا أولوية قصوى في الجيش الألماني، موضحة أن مشروع قانون صاغته وزارتها ينص على أن "عدم الولاء للدستور" أساس للإقالة.

وأشارت إلى أن ذلك سيسمح للسلطات بتسريع ما يمكن أن تكون عملية طويلة لطرد المتطرفين من الجيش.

وكان التغيير قيد العمل منذ شهور، لكن الإعلان جاء بعد الكشف الأسبوع الماضي عن مؤامرة انقلاب مزعومة، تم فيها اعتقال أكثر من 20 شخصاً على صلة بحركة الرايخ اليمينية المتطرفة.

وكان من بين المعتقلين جندي يخدم في قوات (كيه إس كيه) الألمانية الخاصة، والتي سبق أن خضعت للتدقيق بشأن ما وصفه المسؤولون بالمعتقدات اليمينية المتطرفة للجنود.