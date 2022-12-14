تراجع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 80 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء تراجعاً ملحوظاً في تعاملاتها الصباحية المبكرة، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمعدل 30 سنتا، أي 0.4%، إلى 75.09 دولار ، لتفقد مكاسب بنسبة 3% حققتها في الجلسة السابقة، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أي 0.5%، إلى 80.3 دولار للبرميل.

ويرجع سبب انخفاض أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، بدلا من الانخفاض الذي توقعه المحللون، مما عزز المخاوف حول ضعف الطلب حتى مع تقلص العرض.