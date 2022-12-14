“#أمن_الطرق” يحذر قائدي المركبات: #أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية على عدة محافظات بـ”#الرياض”

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بعدد من محافظات منطقة الرياض.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أنها تحذر قائدي المركبات في كلٍّ من "الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات"، حيث ستشهد المنطقة أمطارًا رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مطالبة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق، «الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية»، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.