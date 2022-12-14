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الأخبار المحلية

#صندوق_الاستثمارات_العامة يعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
14 ديسمبر 2022 · < 1 minute
صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

 

الوظائف المتاحة:

1- مدير وحدة إدارة التوجيه.

2- خبير شؤون اللجان.

3- خبير التقارير.

4- خبير إدارة التوجيه.

5- مساعد الملكية الخاصة.

6- مطوّر ذكاء الأعمال.

7- عالم بيانات.

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.

– الرياضيات.

– الاقتصاد.

– القانون.

– إدارة الأعمال.

– المالية.

– الإدارة العامة.

– أو ما يعادلها.

 

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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