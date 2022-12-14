اليوم.. بدء #اكتتاب الأفراد في 12.51 مليون سهم من أسهم ” #لوبريف”

يبدأ اليوم الأربعاء الموافق لـ 14 ديسمبر 2022، اكتتاب الأفراد في 12.51 مليون سهم من أسهم شركة "أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف"، تمثل 25% من إجمالي الأسهم المطروحة، بسعر 99 ريالا، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

طرح 29.66% من أسهم لوبريف للاكتتاب العام

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 24 نوفمبر 2022، على طلب الشركة طرح 29.66% من أسهمها للاكتتاب العام وبما يعادل 50.04 مليون سهم.

وقالت الشركة إن اكتتاب الأفراد سيستمر لمدة 5 أيام حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022.

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح ﺑ 29.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

اكتتاب لوبريف السابع عشر الذي يشهده السوق الرئيسي خلال العام الجاري

ويعد اكتتاب لوبريف، الاكتتاب السابع عشر الذي يشهده السوق الرئيسي خلال العام الجاري بعد اكتتاب كل من: شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" في 24 يناير، واكتتاب "دار المعدات الطبية والعلمية" في 31 يناير، و"عِلم" في 3 فبراير، و"الدواء" في 27 فبراير، و"أماك" في 9 مارس، و"النهدي الطبية" في 13 مارس، و"السعودية لتمويل المساكن" في 27 مارس، و"رتال للتطوير العمراني" في 5 يونيو، و"الآمار الغذائية" في 20 يوليو، و"نقي المياه" في 27 يوليو، و"الحفر العربية" في 18 أكتوبر، و"مرافق" في 26 أكتوبر، و"العرض المتقن" في 1 نوفمبر، و''أمريكانا للمطاعم العالمية" في 14 نوفمبر، و"كابلات الرياض" في 21 نوفمبر، و"السيف غاليري" في 5 ديسمبر.

اكتتابات السوق السعودي في 2022

وكان السوق السعودي قد شهد خلال العام الماضي، تسعة اكتتابات تضمنت كلاً من شركة "الخريّف لتقنية المياه والطاقة"، وشركة "ذيب لتأجير السيارات"، وشركة "التنمية الغذائية" والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، وشركة "أكوا باور"، و"الشركة العربية للتعهدات الفنية"، وشركة "النايفات للتمويل"، وشركة "مجموعة تداول السعودية"، وشركة "المنجم للأغذية".