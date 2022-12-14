إيران تنتظر عقاباً أممياً جديداً جراء قمع #المظاهرات ومقتل الشابة” #أميني”

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أنه من المتوقع اليوم الأربعاء أن تطرد إيران، من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد إيران فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".

وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث ترى اللجنة أن إيران لا تحترم حقوق المرأة بعدما قتلت الشابة الكردية "مهسا أميني" فى سبتمبر الماضي.

وأعدمت إيران، يوم الإثنين، رجلا شنقا بصورة علنية بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام الحاكم في إيران.