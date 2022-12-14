تعرف على #أسعار_الذهب عالميا قبيل قرار #الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب عالمياً استقرارا خلال تعاملات الأربعاء تزامنًا مع استقرار الدولار الأمريكي قبيل قرار الفائدة الأمريكية المنتظر من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

البنك المركزي الأمريكي يصدر قرار الفائدة

ويصدر البنك المركزي الأمريكي قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية جنبًا إلى جنب مع تقرير التوقعات الاقتصادية لاحقًا اليوم، وسط توقعات باتجاه البنك لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، مع إقرار زيادة قدرها 50 نقطة أساس هذا الاجتماع.

مسار الفائدة المستقبلي

كما يركز المستثمرون على تصريحات رئيس البنك "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي الذي يعقب القرار، بحثًا عن دلائل بشأن مسار الفائدة المستقبلي في ظل التوقعات الاقتصادية ومخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

العقود الآجلة للذهب

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 1824.30 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كذلك استقر سعر التسليم الفوري عند 1811.65 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للفضة

على جانب آخر، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 0.29% عند 24.06 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.15% عند 1034.92 دولار، بينما تراجع سعر البلاديوم 0.14% إلى 1927.18 دولار.

مؤشر الدولار

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - عند 103.96 نقطة.