الأرصاد يحذر من #أمطار_رعدية في #الرياض و #القصيم حتى هذا الموعد #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارين جديدين بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقتي الرياض والقصيم.

وتوقع «الأرصاد» سقوط أمطار رعدية على منطقة الرياض، حتى العاشرة مساءً اليوم، مشيراً إلى أن ذلك يشمل: الرياض، والدوادمي، وعفيف.

وكشف عن أن هذه الأمطار الرعدية سيصاحبها أتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

وفيما يتعلق بمنطقة القصيم، توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار رعدية حتى العاشرة مساء اليوم أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك يشمل: القصيم، والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

ويصاحب الأمطار الرعدية في القصيم، أتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وفق توقعات «الأرصاد».