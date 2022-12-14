واشنطن تُسلِم #كييف صواريخ #الباتريوت خلال أيام.. وموسكو ترد: «هدف مشروع»

كشف مسؤول عسكري أمريكي عن استعداد بلاده لإرسال منظومة دفاع صاروخي «باتريوت» إلى أوكرانيا، بهدف تعزيز الدفاع ضد هجمات روسيا، وهو قرار يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقا لشبكة «CNN» الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن «إدارة الرئيس جو بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال هذه المنظومة إلى أوكرانيا»، مشيرة إلى أن خطة «البنتاغون» لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن، قبل إرسالها إلى «بايدن» للتوقيع عليها.

وقال مسؤولون إنه بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن يتم شحن صواريخ «باتريوت» خلال الأيام المقبلة، وسيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها داخل قاعدة للجيش الأمريكي في جرافينوير بألمانيا.

ورفض السكرتير الصحفي لـ«البنتاغون»، العميد في سلاح الجو بات رايدر، التعليق على هذه المعلومات، قائلا إنه «ليس لديه ما يعلنه في الوقت الحالي».

وشدد «رايدر» على أن بلاده ستواصل «البحث عن أفضل السبل التي يمكننا من خلالها دعم أوكرانيا بشكل أحسن، لحماية سكانها وحماية بنيتهم ​​التحتية والنجاة من الهجمات».

وردت الرئاسية الروسية «الكرملين» بالتشديد على أن «منظومة باتريوت التي ستسلمها واشنطن لكييف ستكون هدف مشروع لنا»، مؤكدة أنه «لا هدنة قيد البحث في أوكرانيا بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة»، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل