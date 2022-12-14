ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع الأرجنتين في مونديال قطر

حصل ليونيل ميسى قائد منتخب الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب فى المباراة أربع مرات هذه النسخة من كأس العالم 2022، ليصبح أكثر لاعب حصولا عليها فى هذا المونديال المقام حاليا فى قطر ويستمر حتى الأحد المقبل 18 ديسمبر الجارى.

وحصد ليونيل ميسى جائزة أفضل لاعب خلال 4 مباريات فى هذه النسخة، حيث جاءت الأولى أمام المكسيك، بينما الثانية أمام أستراليا، والثالثة أمام هولندا فى ربع النهائى، وأخيرا الرابعة أمام كرواتيا فى نصف النهائى.

وأصبح ليونيل ميسى أكثر من حقق جائزة أفضل لاعب فى المباراة فى تاريخ كأس العالم فى بطولة واحدة، للمرة الثانية التى يحقق فيها هذا الإنجاز، حيث حقق هذا الإنجاز فى نسخة 2014 التي قاد بها الأرجنتين للنهائى وخسر أمام ألمانيا بهدف نظيف.

وأصبح ميسى ثانى لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب 4 مرات في نسخة واحدة، بعد الهولندي ويسلى شنايدر الذى حقق هذا الإنجاز في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.