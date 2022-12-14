مهرجان_الإبل.. #الراجحي يحسم صفقات مزاد «الشداد» ويتصدر بفارق يقارب 1000 نقطة

يتصدر المشارك مالك الإبل عبد المحسن الراجحي منافسات «شداد ندر الصفر» بفارق نقاط وصل إلى 997 نقطة، بعد حسمه الكثير من صفقات مزاد «الشداد» الذي يقام يوميًا داخل قاعة «همة طويق»، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة.

ويشهد المزاد يوميًا تنافسًا كبيرًا بين المشارك عبد الله بن عودة، ونايف عبدالمحسن الراجحي الذي دائمًا ما يحمل المضرب واحد، ويحسم صفقات المزاد لصالحه، متصدرًا بتلك الصفقات المزايدية ومنافسات فردي الحمر دق وجل مسابقة الشداد، بفارق نقطي قارب على الألف نقطة، بينما يحل في المركز الثاني المشارك والمنافس عبدالله بن عودة.

واعتمدت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة ضوابط الإيجار وشروط اكتساب نقاط «شداد ندر الصفر» لجميع الفئات، من خلال مزاد علني وحضوري في قاعة «طويق»، وبينت أن الإيجار مقتصر على المشاركات بعد تأهلها من التحكيم المبدئي في جميع الفئات، على أن يتم الإيجار قبل التحكيم النهائي عبر مزاد واقعي، ومن جهة مختصة بالمزادات ومحايدة؛ وذلك بهدف التنظيم والتسهيل على المؤجر، وإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على نقاط أكثر من المستأجرين المنافسين على جائزة «الشداد» بطريقة نظامية تضمن حقوق الطرفين.

وحظيت هذه المبادرة بترحيب واسع من المستثمرين في عالم الإبل والملاك والمشاركين المتنافسين على الجائزة، لكونها تتيح لكل الأطراف الشفافية والوضوح والتوثيق النظامي، وتسمح للجماهير بمشاهدة المزاد على الفرديات المنافسة عن قرب.