النفط يستقر وسط ارتفاع المخزونات وتوقعات بتعافي الطلب في 2023

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الأربعاء في ظل مؤشرات قاتمة من بيانات عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي وتوقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب على النفط على مدى العام المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 80.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 75.36دولار.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر ، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا في المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل.

ومن المتوقع صدور البيانات الحكومية في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

وطغت بيانات المخزون على المعنويات المرتفعة التي دفعت السوق للصعود بنسبة ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة على أمل انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف قيود كوفيد-19، وبسبب ضعف الدولار بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقعاتها لعام 2023 إن الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يوميا مع زيادة محتملة من الصين.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا.