ضبط ( 4 ) أطنان لحوم وأغذية مجهولة المصدر بـ #العاصمة_المقدسة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية للحد من انتشار الباعة الجائلين، ومن سلامة المعروضات الغذائية في الأسواق الشعبية، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات والممارسات الصحية.

وصادرت الأمانة خلال جولاتها الرقابية في عددٍ من المواقع، أكثر من (150) كجم من الفواكه والخضار، حيث جرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف الفاسد منها، كما تم مصادرة طن واحد من الخضار والفواكه, وتسيلم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة، وكذلك مصادرة أكثر من ( 3 ) أطنان من اللحوم والأسماك والبهارات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.