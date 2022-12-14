تعرف عليها.. غرامة مالية على إلقاء النفايات من السيارة وأثناء المشي #عاجل

طُرح جدول جديد لتصنيف مخالفات إلقاء النفايات، تضمن مجموعة من العقوبات المتنوعة على الأفراد والمنشآت المخالفة.

ويحدد الجدول الذي تم طرحه عبر منصة «استطلاع» قبل إقراره بشكل نهائي، جميع مخالفات التخلص من النفايات، سواء من قبل الأفراد أو المنشآت، مع تحديد قيمة الغرامة المالية لكل مخالفة.

ويفرض وفقاً للجدول غرامة مالية بقيمة تتراوح بين 200 إلى 1000 ريال، على كل من يلقي النفايات من نوافذ السيارات، أو أثناء المشي، أو من نوافذ المباني.

وترتفع الغرامة المالية إلى ما بين 5 لـ20 ألف ريال، لكل من يتخلص من النفايات في مجاري السيول والأودية، أو الآبار، أو الشواطيء، أو شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف السيول.