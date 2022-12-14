مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10248 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً 26.98 نقطة، اليوم، ليغلق عند مستوى 10248.12 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 347 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع، ، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية.

وكانت أسهم شركات: «المواساة، وكيان السعودية، وسلوشنز، والحفر العربية، ومجموعة تداول»، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: «الإنماء طوكيو م، والبلاد، وإسمنت تبوك، وسلامة، وتنمية»، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.87 % و 9.90 %.

فيما كانت أسهم شركات: «أمريكانا، وبترو رابغ، والراجحي، وكيان السعودية، والتصنيع»، الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: «أمريكانا، والراجحي، ومرافق، ومعادن، والأهلي» الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً 99.36 نقطة، ليغلق عند مستوى 18641.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 54.2 مليون ريال، مع بلوغ كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم، تقاسمتها 1796 صفقة.