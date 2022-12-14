مخطط استيطاني جديد لإقامة 1250 وحدة في #القدس_المحتلة

حذر المختص في شؤون الاستيطان خليل التفكجي من مخطط استيطاني جديد يهدف لإقامة 1250 وحدة استيطانية جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أن الاحتلال شرع في إقامة 1250 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مدينة بيت جالا التي تقع بين مدينتي القدس وبيت لحم في مستوطنة "جيلو" التي تتمدد بشكل مستمر باتجاه مدينة بيت لحم، لفصلها عن مدينة القدس"، لافتاً النظر إلى أن الوحدات الاستيطانية التي شرع الاحتلال في تنفيذها تتضمن إقامة ١٣ برجاً مكوناً من عدة طوابق تصل إلى 35 طابقاً.

وبين أن المخطط يتضمن كذلك في مرحلته الثانية إقامة مستوطنة جديدة تضم 560 وحدة استيطانية ويطلق على هذه المستوطنة اسم "هار جيلو"، وذلك ضمن خطوات الاحتلال المتسارعة لرسم واقع تهويدي جديد يمنع التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية، وبذلك منع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

من جهته، قال المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس المحتلة فخري أبو ذياب في تصريح صحفي: إن إقامة 1250 وحدة استيطانية جنوب القدس هو جزء من مخطط استيطاني متكامل لاستكمال الحزام الاستيطاني في محيط القدس، وذلك من خلال إقامة أبراج عالية تعزل القدس بالكامل عن محيطها، مؤكداً أن قوات الاحتلال وبالتزامن مع تنفيذ المخطط شرعت في تنفيذ طرق استيطانية لربط مستوطنات القدس مع بعضها، وصولاً لمرحلة إقامة كتل استيطانية ضخمة متصلة جغرافياً والاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية التي تقع بين تلك المستوطنات.