الأرصاد يحذر من #أمطار و #سيول و #برد في #عسير حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً قبل قليل، بشأن رفع درجة الإنذار حول الطقس المتوقع في منطقة عسير، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع «الأرصاد» سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، حتى الثامنة مساء اليوم، ويشتمل ذلك على محافظات: المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل.

وأشار إلى أن ذلك سيصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، توقع «الأرصاد» سقوط أمطار رعدية على: الخفجي، وحفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، وقرية العليا، حتى الحادية عشر صباح غداً الخميس.

ويصاحب هذه الأمطار، نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.