آخر تطورات حالة التوأم النيجيري الملتصق #حسانة_وحسينة.. وموعد العملية #عاجل (فيديو)

كشف مدير قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، الدكتور محمد النمشان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للتوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، وموعد إجراء جراحة فصلهما عن بعضهما البعض خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور «النمشان» في تصريحات لقناة «العربية»، اليوم، إن الوضع الصحي للتوأم النيجري مستقر، وعلاماتهما الحيوية «ممتازة»، مشيراً إلى إجراء العديد من الفحوصات الطبية لهما، سواء سريرية أو تحاليل أو أشعة.

وعن موعد خضوعهما لجراحة الفصل، قال كشف مدير قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبد الله التخصصي، إنه خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ستكتمل هذه الفحوصات، وبعدها يجتمع الفريق المعالج لحسم قرار الفصل وموعده.

وقبل 4 أيام، وصل إلى الرياض، التوأم السيامي النيجيري «حسانة وحسينة» برفقة والديهما، قادمين من نيجيريا، عبر طائرة إخلاء طبي، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وتم نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.