تفاصيل وفاة حارس أمن في مونديال قطر #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

توفى حارس أمن اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام من سقوطه في استاد لوسيل، بحسب ما أكدت اللجنة المنظمة لكأس العالم.

وكتبت اللجنة المنظمة للمونديال في تغريدة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء أن جون نجوي كيبوي، وهو بحسب شبكة "سي ان ان" عامل كيني، "تعرض لحادث سقوط خطير" في الاستاد يوم السبت وجرى نقله للمستشفى بعد تلقيه العلاج الطارئ في موقع الحادث، قبل وفاته أمس الثلاثاء متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.

وأوضح البيان أن اللجنة المنظمة تحقق في "الملابسات التي أدت إلى سقوطه على وجه السرعة".

وأشار البيان "نرسل خالص تعازينا لعائلته وزملائه وأصدقائه خلال هذه الأوقات الصعبة، سنحرص أيضا على تلقي عائلته جميع المستحقات والمبالغ المستحقة".

في وقت سابق من البطولة ، فقد عامل من الفلبين ، حسبما ورد ، حياته في حادث أثناء أعمال الإصلاح في فندق المنتخب السعودي .

كما توفي المراسل الأمريكي الذي كان يغطي فعاليات البطولة جرانت وال بعد انهياره في الملعب خلال ربع النهائي يوم الجمعة الماضي بين الأرجنتين وهولندا.