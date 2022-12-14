إيران.. السجن 28 عامًا لـ عامل إغاثة بلجيكي

قضت إيران بسجن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل لمدة 28 عاما، حسب تأكيد مصادر مطلعة لصحيفة هيت نيوزبلاد البلجيكية.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو وأعضاء آخرين في حكومته أبلغوا أُسرة فانديكاستيل بالحكم أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يجيب وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن على أسئلة تتعلق بالوضع في البرلمان البلجيكي في وقت لاحق اليوم.

واحتجزت إيران فانديكاستيل (41 عاما) منذ قرابة عام، لكن التهم الموجهة إليه ظلت غير واضحة، ودأبت بلجيكا على القول أنه اعتقاله بلا أساس.

وقال أوليفييه فان ستيرتيجم المتحدث باسم الأسرة لهيت نيوزبلاد "ما يجري وصمة ومأساة لأوليفييه وأسرته، إنه بريء وضحية للعبة دولية مشبوهة أكبر".

وعلقت المحكمة الدستورية البلجيكية الأسبوع الماضي اتفاقا بين إيران وبلجيكا من شأنه أن يجعل من الممكن تبادل السجناء بين البلدين.