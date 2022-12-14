الحكم على لاعب كرة قدم إيراني بالإعدام بتهمة الخيانة

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم حول العالم بعد إدانة لاعب كرة قدم إيراني والحكم عليه بالاعدام.

وأشارت تقارير حسب صحيفة تيليجراف، إلى أنه تم الحكم على أمير نصر آزاداني لاعب كرة القدم الإيراني بالاعدام بتهمة الخيانة بعد مشاركته في احتجاجات لحقوق المراة وضد حكومة البلاد.

ودافع اتحاد الدوليين فيفيرو عن اللاعب، حيث نشر عبر الحساب الرسمي على تويتر تغريدة، معلقا: نشعر بالصدمة والغضب من التقارير التي تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير نصر آزاداني يواجه الإعدام في إيران بعد أن دافع عن حقوق المرأة والحريات الأساسية في بلاده، ونحن نتضامن مع أمير ونطالب برفع عقوبته على الفور