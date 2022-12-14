وزير #الدفاع يلتقي نظيره البريطاني ويوقعان «خطة التعاون الدفاعي»

التقى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، خلال زيارته الجارية إلى المملكة المتحدة، نظيره البريطاني بين والاس.

وقال الأمير خالد على حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، إنه استعرض مع وزير الدفاع البريطاني العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه.

وأضاف أن اللقاء شهد أيضاً مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب توقيع خطة التعاون الدفاعي، التي ستسهم في تعزيز قدرات وزارة الدفاع ورفع كفاءتها، وتتيح نقل المعرفة والتدريب، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.