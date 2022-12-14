مفاجأة.. بنزيما يعود لقائمة فرنسا بكأس العالم 2022 في حالة واحدة

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية عودة النجم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، إلي قائمة منتخب فرنسا من جديد في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

يستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة نارية ضد المغرب التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بالدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

ذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن كريم بنزيما لديه إذن من نادي ريال مدريد بالعودة لقائمة فرنسا بكأس العالم 2022، في حالة التأهل للمباراة النهائية.

وأضافت الصحيفة، إن قرار العودة لقائمة فرنسا من جديد بيد بنزيما، بعد الحصول على إذن من نادي ريال مدريد عقب تعافيه من الإصابة بشكل كامل، لكن يحدث ذلك في حالة إذا ما أراد ديشامب المدير الفني للديوك هذا الأمر.

وفي حالة موافقة ديديه ديشامب مدرب فرنسا، على عودة بنزيما من جديد للعب مع الديوك في المباراة النهائية حال التأهل، سينضم بنزيما على الفور خاصة وأنه لم يسقط من القائمة المسجلة في المونديال.

جدير بالذكر أنه تم إستبعاد كريم بنزيما من قائمة فرنسا في مونديال قطر 2022، لمعاناته من إصابة في المستقيم الفخذي.