تمويل غير قانوني.. قوات الدرك تداهم مكتب حزب #ماكرون في #باريس

داهمت قوات الدرك الفرنسية مكتب حزب «النهضة» الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، في العاصمة باريس.

وذكرت قناة «BFMTV» الفرنسية، أن رجال الدرك نفذوا المداهمات، أمس الثلاثاء، ضمن تحقيق في تمويل حملة «ماكرون» الرئاسية عام 2017، من قبل شركة استشارات أمريكية.

وأبدى حزب «النهضة» استعداده للتعاون وتقديم المعلومات المطلوبة، وقال في بيان: «نحن مستعدون لتقديم أي معلومات قد تكون مفيدة في هذه القضية».

وفي نوفمبر الماضي، فتح مكتب المدعي المالي الوطني تحقيقاً مع الرئيس «ماكرون»، الذي يشتبه في أن حملته الرئاسية لعام 2017، تم تمويلها بشكل غير قانوني من شركة الاستشارات الأمريكية «ماكينزي».