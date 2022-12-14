معتمرون مغاربة يدعون لمنتخبهم أمام الكعبة: «يارب رده بكأس العالم» (فيديو) #عاجل #المغرب #المغرب_فرنسا

تداولت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المعتمرين المغاربة، وهم يرفعون إيديهم إلى السماء بالدعاء لمنتخبهم الوطني الأول لكرة القدم، وذلك خلال طوافهم بالبيت العتيق.

وقال أحد المعتمرين مع ترديد المجموعة ورائه: «سألناك ونحن نطوف حول بيتك العظيم، أن ترد منتخبنا إلى بلده رافعاً الرأس بكأس العالم إن شاء الله».

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره الفرنسي، العاشرة مساء اليوم، في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.