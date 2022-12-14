ارتفاع #أسعار_النفط قبل صدور قرارات #الفائدة_الأمريكية

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي قبل صدور قرار مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، في حين حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمالات ارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل.

يأتي ذلك في حين سجلت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أقل زيادة شهرية لها خلال نوفمبر الماضي بحسب البيانات الصادرة أمس، وهو ما يشير إلى تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة التضخم المرتفع، مما يعزز الآمال في تخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع اليوم بنسبة 9ر0% إلى 76 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط قد ترتفع خلال العام المقبل، مع تراجع الإمدادات الروسية وزيادة الطلب عن التوقعات.

وتشير البيانات الأخيرة إلى تحسن الاستهلاك أكثر من التوقعات. في الوقت نفسه، تمضي أسعار الخام نحو تسجيل أول تراجع للربع الثاني على التوالي منذ 2019، في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8ر0% إلى 101ر76 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 7ر0% إلى 25ر81 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.