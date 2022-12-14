تحت رعاية #ولي_العهد.. انطلاق بطولات الفروسية الكبرى السبت المقبل

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، يُقام الحفل الثاني والسبعين من موسم نادي سباقات الخيل، السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، ليفتتح البطولات الكبرى للفئة الأولى بكأسيْ وليّ العهد في نسختها السابعة والخمسين، للخيل المنتجَة محليًا والمستوردة، وذلك على أرض ميدان الملك عبدالعزيز الجنادرية، وتبلغ جائزة كل كأس مليون ريال.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، على الدعم الذي تجده الفروسية، مشدداً على أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها، تجسد الاهتمام الكبير وغير المحدود الذي تميزت به القيادة الرشيدة.

وقال الأمير بندر إن رعاية لي العهد للحفل الكبير تشريف كبير للوسط الفروسي، لتضاف إلى الدعم الكبير من قبل سموه لرياضة الفروسية عمومًا وسباقات الخيل بوجه خاص، لافتاً إلى أن الفروسية السعودية ارتقت على المستوى الدولي بفضل الله، ثم بدعم وتوجيه ولي العهد المستمرين.

وقال أمين عام هيئة الفروسية، المهندس مروان العليان، إن كأس ولي العهد يُعد من أبرز البطولات التي ينظمها نادي سباقات الخيل، الذي يندرج تحت هيئة الفروسية، مضيفاً: «يشرفنا أن تكون هنالك بطولة تحمل هذا الاسم الغالي علينا، لتضاف إلى خارطة البطولات الفئوية الكبرى لسباقات الخيل، وبالتالي تسهم في رفع مكانة الفروسية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي».

ورفع الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، زياد المقرن، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، على دعمه الكبير واهتمامه المتواصل بكل ما من شأنه رفعة وتقدم هذه الرياضة العريقة في جميع مجالاتها، وقال إن هذا الدعم من القيادة الرشيدة أسهم بشكل أساسي في النجاح الكبير الذي تشهده الفروسية السعودية.

كما قدم شكر الوسط الفروسي وامتنانه للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يجده النادي ورياضة الفروسية من المتابعة والاهتمام والدعم من سموه الكريم.

وأضاف أن ولي العهد يعد داعمًا رئيسًا في التحولات والخطوات التطويرية الكبيرة التي شهدتها سباقات الخيل في هذه المرحلة، بالإضافة إلى الإستراتيجية التي يسير عليها النادي في المرحلة المقبلة، لإظهار الصورة الحقيقية لسباقات الخيل السعودية عالميًا.

وتأتي رعاية ولي العهد امتدادًا لاهتمام قادة الوطن بالخيل، وما تمثّله من معانٍ سامية وبطولات خالدة لفرسان المملكة، في توحيدها على صهوات الخيلِ واعتزازًا بموطنها الأول.

وأقيمت البطولة في نسختها الأولى عام 1387هـ / 1969م برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حينما كان وليًّا للعهد، وتشهد في ظلّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـمنذ تولّي سموِّه ولاية العهد ـ اهتمامًا بالغًا من قِبل ملاك ومدربي الخيل، مع استعدادات مبكرة ومكثّفة عبر المشاركة بما امتاز من الخيل المؤهلة، لتصنيفِ البطولة ضمنَ الفئةِ الأولى قبل 3 أعوام، بالإضافة لقيمة جائزتها البالغةِ 2 مليون ريال مناصفةً بين سباقيها، بزيادة 3 أضعاف ونصفٍ عمّا كانت عليه قبل ذلك.