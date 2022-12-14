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أخبار دوليّة

الأمم المتحدة تخرج #إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع الاحتجاجات

14 ديسمبر 2022 · < 1 minute
الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي