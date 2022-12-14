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الأمم المتحدة تخرج #إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع الاحتجاجات
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أخبار دوليّة
الأمم المتحدة تخرج #إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع الاحتجاجات
14 ديسمبر 2022
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الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، إخراج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع الاحتجاجات.
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