تويتر يوقف حسابا تعقب طائرة #إيلون_ماسك

أغلق مسؤلو منصة التواصل الإجتماعي “تويتر” حسابا يتتبع تحركات الطائرة الخاصة برجل الأعمال الامريكي وصاحب شركة تسلا ومالك الموقع، إيلون ماسك، بحسب موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي.

وأكد تقرير صادر عن موقع “أكسيوس” إن تعليق الحساب يثير أسئلة حول التزامات إيلون ماسك بشأن حرية الرأي والتعبير على “تويتر”.

الجدير بالذكر أن إيلون ماسك ربط إلتزامه بحرية الرأي والتعبير بعملية استحواذه على المنصة الرقمية قبل نحو شهرين، حيث قال الملياردير الأميركي إنه التزامه بحرية الرأي والتعبير يشمل الحساب الذي يتابع طائرته الخاصة.