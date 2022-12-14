فرنسا يطيح بالمغرب من كأس العالم.. وتضرب موعداً مع الأرجنتين في نهائي المونديال 

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022 بالفوز على المغرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات نصف نهائي المونديال.

ورغم ما قدمه المغرب من مستوى فني قوي طوال اللقاء لم ينجح المنتخب المغربي في استغلال الفرص التي سنحت له قبل أن يسجل فرنسا هدفين مستغلا الأخطاء الدفاعية ليصعد فرنسا لمواجهة الأرجنتين ويواجه المغرب نظيره كرواتيا على الثالث والرابع يوم السبت المقبل.

افتتح المنتخب الفرنسي اللقاء بهدف مبكر في الدقيقة 5 من زمن اللقاء، والذي احرزه ثيو هيرنانديز، عن طريق خطأ دفاعي من لاعبي المغرب في التمركز على حدود منطقة الجزاء استغلها أنطوان جريزمان وانطلق مخترقا للمنطقة ثم سدد كرة قوية إصطدمت بأحد المدافعين وتهيأت أمام اقدام ثيو هيرنانديز الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وقد حاول لاعبو المنتخب المغربي في إعادة صفوفهم أمام فرنسا، حيث شهدت الدقيقة 10 شهدت محاولة هجومية خطيرة للمغرب بتسديدة رائعة عن طريق عز الدين أوناحي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس هوجو لوريس ببراعة وأنقذ مرماه.

ولكن لم تهدأ فرنسا في اللقاء وشهدت الدقيقة 18، محاولة هجومية خطيرة لفرنسا بتسديدة قوية عن طريق أوليفييه جيرو من داخل يمين منطقة جزاء المغرب إصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس ياسين بونو وتحولت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 44 والقبل الاخيرة من المباراة شهدت ركلة ركنية أولى للمغرب على يسار مرمى فرنسا، نفذها حكيم زياش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها الدفاع بارتباك شديد لتصل بالنهاية لجواد الياميق الذي سدد كرة مباشرة رائعة بركلة خلفية مزدوجة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس هوجو لوريس.

وفي شوط اللقاء الثاني شهدت ضغط هجومي متواصل من لاعبي المغرب مع تراجع من لاعبي فرنسا إلى وسط الملعب الدفاعي لغلق المساحات أمام لاعبي المغرب.

كما شهد الشوط أفضلية كاسحة من لاعبي المنتخب المغربي في السيطرة على أرضية الملعب خلال الدقائق الحالية.

واستمرت محاولات أسود الأطلس في خطف هدف التعادل، وشهدت الدقيقة 68، محاولة هجومية للمغرب بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق يحيى عطية الله إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس هوجو لوريس.

ثم شهدت المباراة هدوء نسبي في نسق المباراة خلال الدقائق الحالية مع إنحصار الكرة بمناطق وسط الملعب.

ولم يكتفي المنتخب الفرنسي بهدف وحيد، واقتنص راندال كولو مواني، هدف ثانٍ لصالح المنتخب الفرنسي، في الدقيقة 80 بعد مجهود فردي عن طريق كيليان مبابي في إختراق منطقة جزاء المغرب من جهة اليسار أنهاه بتسديدة اصطدمت بأحد مدافعي المغرب وتهيأت أمام اقدام راندال كولو مواني الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وشهدت الدقائق الاخيرة من زمن اللقاء كرات متبادلة بين لاعبي المنتخبين في وسط الملعب دون تشكيل خطورة واضحة على كلا المرميين.

واطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز المنتخب الفرنسي بثنائية مقابل لاشيء.