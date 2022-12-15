زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب #تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق ضحل الساحل الشرقي لتايوان ، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

وقال المعهد إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد حوالي 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر.

من جهتها، حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ5.9 درجات وحدّدت مركزه على عمق 12 كيلومتراً، ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.