القريات تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الخميس ، درجات الحرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة القريات سجلت أدني درجة حرارة في المملكة عند 6 درجات مئوية، فيما سجلت مدينة طريف 8 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن حائل وعرعر تسجلان 9 درجات مئوية ، وتبوك وسكاكا تسجلان 10 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والقصيم تمتد.

الضباب

وأوضح المركز أنه ، قد تصل هذه الأمطار إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.