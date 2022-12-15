“أجواء معتدلة تميل للبرودة”.. “#الحصيني” يتوقع حالة #الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع  

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت بمناطق المملكة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه من المتوقع أجواء معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات، ومن مائلة للبرودة إلى باردة فجرًا، وتزداد البرودة خارج المدن عدا الساحل الغربي ومكة فيميل للحرارة نهارًا إلى لطيفة فجرًا.

وتابع :"تزداد البرود ليلة السبت بسبب تقدم كتلة باردة في الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية."

وقال: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال حتى الساعة الثامنة مساءً أيام الإجازة؛ إلا أن يكون هناك غرف أو خيام، فيمكن البقاء في البر والاستراحات.. الأمطار متوقعة على الصمان وشمال الشرقية -الخميس- والمرتفعات الجبلية.