الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مراقب مخزون – جرد:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– لغة إنجليزية.

- كاتب تقارير طبية:

– درجة الدبلوم في تخصصات مناسبة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2- فني صيدلة:

– دبلوم صيدلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

نبذة عن الشركة:

– الشركة الوطنية للرعاية الطبية شركة مساهمة تأسست أول مستشفياتها عام 1967م المالك والمشغل لمستشفى رعاية الرياض ومستشفى رعاية الوطني ومركز رعاية لطب العائلة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مراقب مخزون – جرد:

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2- كاتب تقارير طبية:

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3- فني صيدلة:

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